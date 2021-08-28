На Украине рассказали об ультиматуме, который Меркель выдвинула Зеленскому

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Канцлер Германии Ангела Меркель выдвинула украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум, который был согласован с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

— Я думаю, что встреча (Зеленского с Байденом — прим. «ВМ») состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным, — рассказал политик.

Он добавил, что существует «консолидированное решение по Украине», которое было создано на почве отказа Киева от выполнения обязательств по стабилизации ситуации в Донбассе. Также Киев не выполнил обещания, принятые на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году, приводит слова Мураева РИА Новости со ссылкой на телеканал «Наш».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.