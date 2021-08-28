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Психотерапевт назвала симптомы фобии коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Психотерапевт назвала симптомы фобии коронавируса
Фото: pexels.com / Polina Zimmerman

Коронавирусная инфекция способна не только вызвать реальные проблемы со здоровьем, но и стать настоящим объектом страха. Так, у многих людей в настоящее время активно развивается коронафобия. О том, какие симптомы указывают на такой страх, рассказала психотерапевт, ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Анна Васильева.

По ее словам, человеку стоит насторожиться, если он очень сильно боится заболеть коронавирусом. Такой симптом называется нозофобией — это навязчивых страх подвергнуться какому-либо заболеванию.

Врач уточнила, коронафобию нельзя не воспринимать всерьез. Так, например, в Великобритании множество людей, которые боятся заболеть вирусом, обращаются в больницы и отвлекают медиков от реальных пациентов, которым нужна помощь.

Еще одним симптомом страха коронавируса может быть регулярное желание сдавать тесты и проверять антитела.

— Другой вариант коронафобии, это, наоборот, отказываться от прохождения тестов, даже когда это необходимо, чтобы во что бы то ни стало не увидеть положительный результат, — добавила Васильева.

Она подытожила, что тем, кто заметил у себя необоснованные признаки страха, рекомендуется ограничить поток получаемой информации о COVID-19 и перестать обсуждать пандемию с окружающими, передает Пятый канал.

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