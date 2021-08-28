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Вольер для японских макак реконструировали в Московском зоопарке

Полина Долганова

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Вольер для японских макак реконструировали в Московском зоопарке
японские макаки / Фото: pixabay.com/ru

В Московском зоопарке провели реконструкцию вольера, предназначенного для японских макак. Работы начались в мае текущего года и завершились в конце лета. За время реконструкции в вольере привели в порядок все существующие сооружения и конструкции, а также добавили новые.

Внутри загона специалисты установили новые источники воды для питья и модернизировали зоны для отдыха животных.

В центре вольера теперь располагается деревянная конструкция для лазания и воздушные дорожки из пожарных рукавов.

В углу сооружения висит гамак, в котором животные могут отдыхать и загорать на солнце. В нижней части загона появились деревянные лавочки.

С левой стороны теперь можно увидеть игровую зону с камнями и обрезками деревьев. Рядом с этой территорией для макак сооружен бассейн.

В настоящее время в столичном зоопарке обитает пять японских макак, передали на официальном сайте мэра Москвы.

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