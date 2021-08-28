Семь автомобилей столкнулись на 38-м километре МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Авария с участием семи автомобилей произошла в субботу, 28 августа, на внутренней стороне 38-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло после развязки с улицей Павла Фитина. В аварии пострадали двое человек.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

В результате случившегося были перекрыты две полосы движения. В настоящее время машины могут проезжать только по третьей полосе трассы.

Водителям рекомендуется искать пути объезда.