Семь автомобилей столкнулись на 38-м километре МКАД
Авария с участием семи автомобилей произошла в субботу, 28 августа, на внутренней стороне 38-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
ДТП произошло после развязки с улицей Павла Фитина. В аварии пострадали двое человек.
В результате случившегося были перекрыты две полосы движения. В настоящее время машины могут проезжать только по третьей полосе трассы.
Водителям рекомендуется искать пути объезда.
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