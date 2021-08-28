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Анонимное сообщение о минировании борта Москва — Геленджик поступило в Домодедово

Полина Долганова

Происшествия
Анонимное сообщение о минировании борта Москва — Геленджик поступило в Домодедово
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Анонимное сообщение о минировании самолета, который направлялся из Москвы в Геленджик, поступило в аэропорт Домодедово. Об этом в субботу, 28 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Согласно расписанию, борт Airbus A320 должен был вылететь из Москвы в 11:25. В результате сообщения о минировании самолета рейс был задержан.

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