Анонимное сообщение о минировании борта Москва — Геленджик поступило в Домодедово

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Анонимное сообщение о минировании самолета, который направлялся из Москвы в Геленджик, поступило в аэропорт Домодедово. Об этом в субботу, 28 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Согласно расписанию, борт Airbus A320 должен был вылететь из Москвы в 11:25. В результате сообщения о минировании самолета рейс был задержан.