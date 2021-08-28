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На нескольких улицах в ЦАО и ЮЗАО Москвы временно изменится схема движения

Полина Долганова

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На нескольких улицах в ЦАО и ЮЗАО Москвы временно изменится схема движения
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Малый Козихинский переулок 16Карта всех событий

На некоторых улицах в центре и на юго-западе Москвы временно изменится схема движения.

Так, 5 сентября с 08:00 до полудня будет перекрыт участок Малого Козихинского переулка. Проехать нельзя будет от дома 16/3 до дома 11, строения 2. Изменения связаны с проведением на участке съемок фильма.

В центре Москвы от дома 6/2 на Каланчевской улице до дома 4 в Южном проезде также ограничат движение. Период ограничений будет действовать с 1 сентября текущего года по 30 ноября 2022 года. На участке будут проводиться на работы на путях железной дороги.

Кроме того, с 31 августа по 30 декабря 2021 года специалисты ограничат движение транспорта на столичной улице Каховке. Изменения связаны с проведением там ремонтных работ на Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Также 30, 31 и 1 сентября машины не смогут проехать от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка.

Москвичей призывают заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись ко всем изменениям в схеме движения, передали на официальном сайте мэра Москвы.

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