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Более десяти водоемов привели в порядок в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Общество
Более десяти водоемов привели в порядок в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» в Подмосковье расчистили 13 водоемов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин на брифинге возле Томилинского пруда в Люберцах, где завершилась уборка акватории.

В водоем выпустили живых карпов для увеличения популяции рыб. Также водолазы установили домики для уток.

По словам Разина, в настоящее время, кроме люберецкого, приведены в порядок 12 водоемов в городских округах Щелково, Егорьевск, Солнечногорск, Электрогорск, Черноголовка, Павловский Посад, Истра, Серебряные Пруды, Можайский, Дмитровский, Сергиево-Посадский и Домодедово. Он отметил, что работы значительно улучшили экологическое состояние прудов и озер.

— Водоемы оздоравливаются, снижается риск заморов водных биоресурсов и водоплавающих птиц, — цитирует министра «Подмосковье сегодня».

В текущем году специалисты расчистят 22 водоема. В скором времени на портале «Добродел» начнется второй этап голосования за пруды и озера, которые облагородят в следующем году.

Также в рамках нацпроекта «Экология» ведется расчистка Клязьмы. Работы пройдут на территории Мытищ, Королева и Пушкинского. В общей сложности с 2012 года специалисты расчистили десять участков рек протяженностью 60 километров.

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