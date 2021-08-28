Компенсационные автобусы пустят на Горьковском направлении МЖД 29 августа

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На Горьковском направлении МЖД 29 августа с 00:30 до конца дня не будут ходить электрички между станциями Реутово и Балашиха в связи со строительством второго пути. Пассажиры смогут передвигаться на компенсационных автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.

Так, от станции Балашиха (остановка на улице Советской) автобусы будут отправляться каждый час с 05:30 до 23:30. От станции Реутово (остановка на улице Дзержинского) — каждый час с 06:00 до 00:00.

Автобусы в обоих направлениях будут курсировать без промежуточных остановок. Отмечается, что фактическое время отправления будет зависеть от дорожной ситуации.

Пассажирам будет нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда, которые действительны на данном маршруте, сообщает «Радио 1».