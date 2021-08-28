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Умная библиотека в стиле лофт появится в Химках

Анастасия Колоскова

Общество
Умная библиотека в стиле лофт появится в Химках
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Химкинская централизованная библиотечная система победила в конкурсе Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура» и удостоилась гранта, благодаря которому в городе появится умная библиотека в стиле лофт с умным зонированием. Об этом рассказала директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Химкинская централизованная библиотечная система» Елена Калина.

В настоящее время помещение ремонтируется за счет муниципального бюджета. Грант размером в 10 миллионов рублей направят на приобретение дополнительного оборудования.

В новой библиотеке организуют коворкинг-зону, фотозону, место для проведения конференций с видеооборудованием, звукозаписывающую студию и кафе.

Помещение оснастят мобильной мебелью, с помощью которой можно будет трансформировать пространство исходя из актуальных задач.

В библиотеке начнут работу различные кружки, также оно подойдет для проведения праздника в честь дня рождения, сообщает «Радио 1».

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