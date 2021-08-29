Вратарь клуба «Красная Звезда» умер во время футбольного матча в Калининграде

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Во время футбольного матча между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» на стадионе «Балтика» в Калининграде погиб вратарь гостевой команды.

Голкипер «Красной Звезды» Александр Шишмарев в игровой ситуации столкнулся с нападающим хозяев и после этого не смог подняться с газона.

Медики оперативно начали оказывать помощь и целый час боролись за жизнь спортсмена, но помочь ему не смогли.

— Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра, — говорится в сообщении Калининградской областной федерации футбола, опубликованном «ВКонтакте».