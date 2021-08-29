Лето в Подмосковье завершится фестивалем «Лука-море!»

Фото: Александра Учаева / Вечерняя Москва

Подмосковная Коломна проводит лето фестивалем-конкурсом событийного туризма «Лука-море!». Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Мероприятие состоится в селе Мячково, около скульптуры «Счастье наше луковое».

В программе фестиваля предусмотрены разнообразные активности: ремесленная ярмарка, чемпионат по куриным бегам, конкурс соломенных культур, торжественный концерт и мастер-классы.

Мероприятие начнется в 11 часов утра, однако, официальное открытие назначено на 12 часов дня.

Гостям Мячково советуют добираться до села на общественном транспорте. От автостанции «Старая Коломна» курсирует автобус № 27.

РИАМО отмечает, что фестиваль состоится в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

В воскресенье, 29 августа, в городе Домодедово стартовал фестиваль уличного кино. Он прошел в парке «Константиновский» в рамках Всероссийской акции «Ночь кино». На мероприятии гостям показали три фильма: «Конек-горбунок», «Огонь» и «Пальма».