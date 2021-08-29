Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 29 августа, поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидер государства подчеркнул важность работы шахтеров в укреплении энергетического и индустриального потенциала России, а также социально-экономического развития регионов страны.

— Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду, — отметил президент.

Также Владимир Путин добавил, что представители этой тяжелой профессии всегда демонстрировали выдержку, мужество, упорство, взаимовыручку и гордость за свой труд и коллектив.