Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 29 августа, поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидер государства подчеркнул важность работы шахтеров в укреплении энергетического и индустриального потенциала России, а также социально-экономического развития регионов страны.
— Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду, — отметил президент.
Также Владимир Путин добавил, что представители этой тяжелой профессии всегда демонстрировали выдержку, мужество, упорство, взаимовыручку и гордость за свой труд и коллектив.