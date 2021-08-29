Сергей Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице проходит Креативная неделя — крупнейший российский форум бурно развивающейся креативной индустрии, главным активом которой являются творческие и активные люди. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 29 августа.

Глава города отметил, что, исходя из формального определения, в столице к креативной индустрии имеет отношение свыше миллиона человек. А это, по словам мэра, около 15 процентов от числа работающих в городе людей.

При этом Собянин уточнил, что разделение на креативную и обычную экономику кажется слегка искусственным.

— У нас любят говорить о прямой поддержке какой-нибудь важной индустрии. Иногда это работает. Но гораздо чаще, чем меньше отрасли помогают, тем лучше она развивается, — пишет мэр.

Однако власти должны создавать в столице пространство для жизни и творчества. Тогда люди смогут реализовывать свои идеи в Москве, добавил глава города.