Равнодушный кот довел малыша до слез и рассмешил пользователей Сети

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Сети появилось видео с котом, который отказался принимать участие в игре с маленьким мальчиком, чем довел малыша до слез.

Мальчик потянулся к коту руками, надеясь погладить его, но это не понравилось животному. Кот начал отбиваться от него лапой. Малыш повернулся в сторону камеры и начал реветь. При этом кот даже не сдвинулся с места, а только удивленно посмотрел на хозяйку.

Пользователи написали множество комментариев. Некоторые поддержали кота в его нежелании играть с ребенком: «Ха-ха-ха-ха, правильно! Нечего приставать к животным».

Также пользователи оставили такие сообщения: «Кот такой: «А я что, я ничего такого не делал»; «Питомец в шоке от подставы»; «Лол! Ничего, скоро он накрутит коту хвост».

Ролик стал вирусным в Сети, сообщает «Ридус».