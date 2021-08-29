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Опубликовано видео с уснувшим на встрече с премьером Израиля Байденом

Виктория Сикерина

В мире
Опубликовано видео с уснувшим на встрече с премьером Израиля Байденом
Фото: Whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден якобы заснул на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщили пользователи соцсети Twitter, которые опубликовали видео со встречи американского лидера.

Кадры рассмешили пользователей Сети, пишет «Экономика сегодня».

«Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал», — написала Hande Gülbahar.

«Мистер Байден, как вы относитесь к тому, что рядом с вами вообще-то сидит премьер Израиля?» — отметил Murat Aslan.

Некоторые комментаторы вспомнили, что экс-президент США Дональд Трамп часто называл действующего главу государства «сонный Джо».

В Белом доме уточнили, что на состоявшихся переговорах представители стран обсудили межгосударственные отношения.

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