Школьница провалилась в вентиляционную шахту заброшенного пансионата в Подмосковье

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Прокуратура Московской области начала проверку после того, как в вентиляционную шахту в Одинцовском городском округе провалилась 13-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 27 августа около станции Чапаевка на территории заброшенного пансионата. Школьница провалилась в вентиляционную шахту и получила травмы. Ее госпитализировали.

Во время проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, передает сообщение прокуратуры РИАМО.