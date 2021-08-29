«Лето попрощается тепло»: синоптик рассказал о погоде на предстоящей неделе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Рабочая неделя начнется для москвичей очень комфортно. В понедельник и вторник температура воздуха в столице будет на пять–шесть градусов выше нормы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В начале недели будет июльская погода, не просто летняя. Температурные показатели — около 25 градусов. Настоящее удовольствие, не погода. В понедельник ночью возможны кратковременные дожди. А днем в понедельник и вторник вполне комфортная погода — переменная облачность, много солнца. Ночные температуры будут настоящие летние, минимальные значения — выше 15 градусов. Так что лето попрощается очень тепло с москвичами, — заключил специалист.

По словам Вильфанда, с 1 сентября ожидаются изменения в циркуляции воздуха. Тем не менее максимальные значения днем еще достигнут 22–23 градусов. Уже с четверга температура понизится еще на пять градусов. Днем ожидается плюс 17–18 градусов, отметил метеоролог. В пятницу температурные показатели в Москве не превысят 15 градусов в дневные часы.

Как добавил собеседник «ВМ», в целом во второй половине недели ожидается облачная погода с северным и северо-западным ветром. Также не исключены кратковременные дожди. Несмотря на это, температурные показатели, уточнил синоптик, приблизятся к многолетним значениям и будут в пределах сентябрьской нормы.