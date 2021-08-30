Вакцинированные доноры могут сдать плазму в течение полугода после прививки

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Служба крови Москвы предлагает сдать плазму крови с антителами к коронавирусу привившимся донорам в промежутке с 31-го по 180-й день после вакцинации вторым компонентом вакцины «Спутник V».

— Плазма с антителами к коронавирусу от доноров после вакцинации или после перенесенного COVID-19 эффективна в лечении пациентов с ковидом средней тяжести. Стать донором плазмы можно начиная с 31-го дня после вакцинации вторым компонентом препарата «Спутник V». Также необходимо помнить о том, что со дня получения второго компонента должно пройти не более полугода, — уточнили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Переливание плазмы с антителами пациентам с COVID-19 входит в клинические рекомендации как элемент комплексной терапии.

Согласно исследованиям, плазма от доноров, вакцинированных «Спутником V», так же эффективна, как плазма от переболевших. Ее введение позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение коронавируса в организме. Кроме того, плазма от доноров после вакцины чаще на 70 процентов имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма тех, кто перенес коронавирус.

Доноры плазмы с антителами к коронавирусу могут получить выплату в размере пяти тысяч рублей и компенсацию на питание — 1235 рублей. Если сдача плазмы проходит на добровольной основе ее могут засчитать в количество, необходимое для получения статуса «Почетный донор Москвы» или «Почетный донор России».

Донорами антиковидной плазмы после вакцинации могут стать граждане от 18 до 55 лет, вес которых превышает 50 килограммов, при отсутствии симптомов ОРВИ и хронических заболеваний. Они должны иметь сертификат о вакцинации против COVID-19 препаратом «Спутник V» с отметками о вакцинации первым и вторым компонентом. После второго компоненты вакцины «Спутник V» должно пройти не менее 30 дней и не более шести месяцев.

В столице работают восемь пунктов для сдачи плазмы после коронавирусной инфекции. Ознакомиться с их перечнем и адресами можно на официальном сайте мэра Москвы.