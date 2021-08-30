Три золотые медали завоевали москвичи на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

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На V Европейской олимпиаде юниоров по информатике жители столицы получили три золотые награды. Победителями стали Дарья Грекова из школы № 2007 ФМШ, Алексей Васильев из школы № 57 и Иван Пискарев из школы № 2086.

Также золото получил еще один член сборной России — Ренат Каримов из Республики Татарстан.

В Европейской олимпиаде юниоров по информатике, которая проводилась в онлайн-формате с 24 по 28 августа, приняли участие школьники из 30 стран. Организатором мероприятия стала Румыния. Олимпиада включала два тура, в каждом из которых участникам нужно было решить по три задания за четыре часа.

Россию на соревнованиях представляли еще четверо школьников, которые не вошли в официальную сборную и участвовали для тренировки. По итогам они получили одну золотую и три серебряные награды.

Европейская олимпиада юниоров — это соревнование для начинающих информатиков. Она проходит с 2017 года по образцу Международной олимпиады по информатике. От каждой страны выступает команда из четырех школьников не старше 15 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.