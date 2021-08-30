Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три золотые медали завоевали москвичи на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

Анастасия Колоскова

Город
Три золотые медали завоевали москвичи на Европейской олимпиаде юниоров по информатике
Фото: Pexels

На V Европейской олимпиаде юниоров по информатике жители столицы получили три золотые награды. Победителями стали Дарья Грекова из школы № 2007 ФМШ, Алексей Васильев из школы № 57 и Иван Пискарев из школы № 2086.

Также золото получил еще один член сборной России — Ренат Каримов из Республики Татарстан.

В Европейской олимпиаде юниоров по информатике, которая проводилась в онлайн-формате с 24 по 28 августа, приняли участие школьники из 30 стран. Организатором мероприятия стала Румыния. Олимпиада включала два тура, в каждом из которых участникам нужно было решить по три задания за четыре часа.

Россию на соревнованиях представляли еще четверо школьников, которые не вошли в официальную сборную и участвовали для тренировки. По итогам они получили одну золотую и три серебряные награды.

Европейская олимпиада юниоров — это соревнование для начинающих информатиков. Она проходит с 2017 года по образцу Международной олимпиады по информатике. От каждой страны выступает команда из четырех школьников не старше 15 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
Олимпиадышкольникиинформатика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте