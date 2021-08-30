Петр Бирюков: Проведены работы по очистке и углублению акваторий на более 30 столичных причалах

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Городские службы провели работы по очистке и углублению акваторий на более 30 столичных пассажирских причалах, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще пяти, в ближайшее время дноуглубительные работы начнутся на последнем причале — «Третьяковский», — отметил Бирюков.

Мероприятия прошли на причалах «Зарядье», «Патриарший», «Новоспасский мост», «Симоновская набережная», «Большой Каменный мост», «Большой Устьинский мост», «Андреевский», «Коломенское», «Крымский мост», «ЦПКиО» и «Фрунзенская набережная». Заместитель мэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. Перед началом очистки водолазы провели обследование дна.

— Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт, — рассказал Бирюков. — Всего подняли 32 тонны бытового мусора, он будет утилизирован.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.