Наталья Сергунина анонсировала технологический конкурс Московского инновационного кластера

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице идет прием заявок на технологический конкурс SaaS Factory, организованный Московским инновационным кластером. Для участников предусмотрено несколько направлений, каждое из которых связано с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер.

— Для предпринимателей участие в конкурсе — возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект. А корпорации-партнеры могут найти подходящие под их задачи инновационные разработки, — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит портал mos.ru.

Направления конкурса

На трек Automation могут подать заявки компании, разрабатывающие системы для автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота.

Направление «Рекомендательные системы» предназначено для разработчиков, которые занимаются визуализацией данных, чат-ботами и голосовыми ассистентами. AR/VR — для тех, кто разрабатывает виртуальные прототипы и конфигураторы, а EDTech — для образовательных проектов и электронных курсов.

Еще одно направление — «Кибербезопасность», к нему приглашают присоединиться компании, отвечающие за защиту ИТ-инфраструктуры, цифровую безопасность, обработку и хранение персональных данных.

Направление IoT — для тех, кто работает с технологиями машинного зрения, цифровыми двойниками, носимыми устройствами и системами контроля персонала.

Компаниям, которые создают решения для организации сообществ разных социальных групп, подойдет направление Community services, а для стартапов, специализирующихся на технологиях кадровой аналитики, автоматизации HR-задач и повышении продуктивности — HRTech.

Авторы лучших проектов получат финансирование от партнеров конкурса. Подать заявку можно на онлайн-платформе кластера до 24 сентября включительно.