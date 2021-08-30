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Участникам «Московского долголетия» прочитали лекцию о финансовой грамотности

Анастасия Колоскова

Город
Участникам «Московского долголетия» прочитали лекцию о финансовой грамотности
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Представители ГБУ «Финансовое агентство города Москвы» столичного Департамента финансов Наталья Пивкина и Юлия Крапивина прочитали для участников проекта «Московское долголетие» онлайн-лекцию, посвященную финансам.

Эфир посмотрели 1500 человек.

Наталья Пивкина подняла тему разумного финансового поведения и обсудила с участниками причины незапланированных покупок. Спикер отметила, что эмоциональные покупки нередко становятся одной из причин финансовых проблем. Она порекомендовала следить за расходами, а дополнительные доходы превращать в сбережения.

О финансовом мошенничестве и способах похищения информации для доступа к деньгам рассказала Юлия Крапивина. Она отметила, что мошенники постоянно внедряют новые схемы обмана и призвала москвичей к бдительности.

Кроме того, спикеры ответили на интересующие вопросы и пригласили участников «Московского долголетия» в городские социально-просветительские проекты, направленные на повышение финансовой и бюджетной грамотности.

В конце сентября в Москве проведут общегородской Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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