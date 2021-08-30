Алена Шишкова объяснила, почему ее дочь воспитывает мать Тимати

Фото: instagram.com/missalena.92

Бывшая супруга рэпера Тимати модель Алена Шишкова рассказала, почему она не занимается сама воспитанием дочери, а доверила это свекрови.

Долгое время девушка уходила от разговоров на эту тему, однако все-таки удовлетворила любопытство подписчиков в социальной сети.

— Каждая мать хочет для своего ребенка только лучшего. Симона действительно шикарный воспитатель, гораздо лучше, чем я. Я бы не смогла выстроить дисциплину, режим. Я бы не смогла быть строгой, требовательной, — рассказала вице-мисс Россия — 2012 на своей странице в Instagram.

Шишкова выразила мнение, что в вопросе воспитания ребенка следует положиться на более опытных людей. По ее мнению в формировании правильной системы ценностей не играет роль ни генетика, ни деньги. При это девушка не считает, что это 100-процентно правильное решение. Это покажет время.

Шишкова и Тимати начали встречаться в 2012 году, познакомившись на съемках клипа. Два года спустя девушка подарила рэперу дочь, однако пара развелась. В настоящее время девочку воспитывает ее мать Тимати Симона.