Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пристройку к Театральному институту имени Щукина в центре Москвы ввели в эксплуатацию

Анастасия Колоскова

Город
Пристройку к Театральному институту имени Щукина в центре Москвы ввели в эксплуатацию
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Пристройку к Театральному институту имени Щукина ввели в эксплуатацию в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

— Оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки к зданию Театрального института имени Щукина в центре Москвы, — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Войстратенко.

Объект построен в районе Арбат по адресу Большой Николопесковский переулок, владение 12а, строение 11. Пристройка имеет четыре этажа, где разместятся репетиционный зал, склад для декораций и кафедра сценического движения. Для удобства студентов и преподавателей ее соединяет с основным зданием института пешеходная галерея, пишет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также:
строительствоТеатральный институт имени Бориса ЩукинаМосгосстройнадзор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте