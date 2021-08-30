Пристройку к Театральному институту имени Щукина в центре Москвы ввели в эксплуатацию

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Пристройку к Театральному институту имени Щукина ввели в эксплуатацию в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

— Оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки к зданию Театрального института имени Щукина в центре Москвы, — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Войстратенко.

Объект построен в районе Арбат по адресу Большой Николопесковский переулок, владение 12а, строение 11. Пристройка имеет четыре этажа, где разместятся репетиционный зал, склад для декораций и кафедра сценического движения. Для удобства студентов и преподавателей ее соединяет с основным зданием института пешеходная галерея, пишет агентство городских новостей «Москва».