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Андрей Бочкарев: 5,5 миллиона квадратных метров жилья по реновации проектируется и строится в Москве 

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: 5,5 миллиона квадратных метров жилья по реновации проектируется и строится в Москве 
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

В Москве в стадии проектирования и строительства находятся 5,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодняшний день в столице построено и введено в эксплуатацию 137 домов по программе реновации — это 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Также в настоящее время продолжается строительство 159 домов мощностью 2,6 миллиона «квадратов» метров, а еще 144 новостройки на 2,9 миллиона квадратных метров — проектируются, — рассказал заммэра.

По его словам, 109 новостроек уже передали под заселение.

— Всего с начала реализации программы организовано переселение 45,7 тысячи жителей из 303 старых домов, из них уже 36,7 тысячи участников реновации переехали в новые квартиры, — добавил глава строительного комплекса.

Заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Илья Лагунов, в свою очередь, рассказал, что реновация стала хорошим инструментом моделирования среды, в которой учитываются потребности жителей районов.

— Программу можно воспринимать с одной стороны, как возможность обновления облика города, изменения городской среды, а с другой стороны, это противовес строительству «в полях», что позволит оставаться городу с его многофункциональностью и по возможности восполнять лакуны недостатка разнообразия городской среды и сервисов, — отметил он.

По словам Ильи Лагунова, следует провести мониторинг среди участников программы, который позволит скорректировать параметры реализации программы и усовершенствовать ее.

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