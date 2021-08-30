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Еще 18 325 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Еще 18 325 случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявили 18 325 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 30 августа.

При этом 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Еще 18 325 случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1424 случая заболевания коронавирусом.

Еще 18 325 случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 792 случая летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 14 180 пациентов.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

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