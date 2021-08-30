Роспотребнадзор предупредил об активности комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила

Фото: pixabay.com/mathias70

В России этой осенью может появиться большое количество комаров, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказали в Роспотребнадзоре.

Комары могут в большом количестве появиться на территории страны из-за обилия осадков и теплой погоды.

В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется в основном в европейской части страны — свыше 80 процентов случаев происходят в регионах Южного федерального округа.

— Случаи заболевания населения лихорадкой Западного Нила наблюдаются и в текущем году, показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Чтобы предупредить заражение, россиянам советуют носить защитную одежду, которая закрывает тело. Также необходимо наносить на кожу или одежду репелленты.

Лихорадка Западного Нила является острым вирусным заболеванием, которое может протекать с поражением центральной нервной системы, говорится на сайте ведомства.

До этого в Роспотребнадзоре назвали инфекции, которые передаются через укусы комаров. В ведомстве уточнили, что, кроме дирофилярий, кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных) для РФ болезней. Среди них специалисты назвали туляремию, лихорадку Западного Нила, японский энцефалит, вирусы комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), а также лихорадки Батаи, Синдбис (карельская), Семлики.