Названы инфекции, которые передаются через укусы комаров

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Через укус комара человеку может передаваться ряд инфекционных заболеваний, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что кроме дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных) для Российской Федерации болезней. Среди них специалисты назвали туляремию, лихорадку Западного Нила, японский энцефалит, вирусы комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), а также лихорадки Батаи, Синдбис, карельская, Леса Семлики.

Помимо этого комары могут переносить инфекции, которые не свойственны для России. К ним относятся малярия, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт и некоторые энцефалиты, сообщает ТАСС.

Врачи рассказали, обладателям какой группой крови стоит больше всего опасаться комариных укусов. Предполагается, что первая группа крови — самая «вкусная» для комаров. Таким людям в летний период специалисты рекомендуют принимать антигистаминные препараты, пользоваться защитными кремами и спреями, а также по возможности не оставлять открытыми голые участки тела.