Специалисты определили самую привлекательную группу крови для комаров
Врачи рассказали, обладателям какой группой крови стоит больше всего опасаться комариных укусов. Свое мнение на эту тему высказала врач высшей категории Лариса Алексеева.
По словам специалиста, насекомые — переносчики многих заболеваний, в том числе и смертельно опасных, поэтому некоторым людям следует быть особенно осторожными.
Первая группа крови — самая «вкусная» для комаров. Таким людям в летний период специалисты рекомендуют принимать антигистаминные препараты, пользоваться защитными кремами и спреями, а также по возможности не оставлять открытыми голые участки тела.
Однако не только определенная группа крови привлекает комаров. Им еще может понравиться запах тела. Особенно привлекательны для них сладкие и фруктовые ароматы, сообщает Пятый канал.
Ранее ботаники из Австралии открыли новый вид табака, который способен ловить железистыми волосками насекомых. Однако специалисты отметили, что растение делает это только ради своей безопасности, а не ради питания. В результате такой вид табака отнесли к виду Nicotiana insecticida.