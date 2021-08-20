Специалисты определили самую привлекательную группу крови для комаров

Фото: pixabay.com/mathias70

Врачи рассказали, обладателям какой группой крови стоит больше всего опасаться комариных укусов. Свое мнение на эту тему высказала врач высшей категории Лариса Алексеева.

По словам специалиста, насекомые — переносчики многих заболеваний, в том числе и смертельно опасных, поэтому некоторым людям следует быть особенно осторожными.

Первая группа крови — самая «вкусная» для комаров. Таким людям в летний период специалисты рекомендуют принимать антигистаминные препараты, пользоваться защитными кремами и спреями, а также по возможности не оставлять открытыми голые участки тела.

Однако не только определенная группа крови привлекает комаров. Им еще может понравиться запах тела. Особенно привлекательны для них сладкие и фруктовые ароматы, сообщает Пятый канал.

Ранее ботаники из Австралии открыли новый вид табака, который способен ловить железистыми волосками насекомых. Однако специалисты отметили, что растение делает это только ради своей безопасности, а не ради питания. В результате такой вид табака отнесли к виду Nicotiana insecticida.