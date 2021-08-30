Ячейку экстремистского движения «А.У.Е.»* выявили в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве

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Россия, Москва, улица Матросская Тишина, 18 Карта всех событий

Экстремистскую группировку из числа заключенных выявила столичная прокуратура в СИЗО-1 («Матросская Тишина» — прим. «ВМ») в Москве. Участники группировки, в частности, нарушают порядок содержания под стражей и организуют доставку запрещенных предметов на территорию СИЗО. Об этом в понедельник, 30 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Участники запрещенной группы воспрепятствуют сотрудникам следственного изолятора в выполнении ими служебных обязанностей, отказываются выполнять законные требования администрации учреждения, нарушают установленный порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещенных предметов на территорию следственного изолятора, осуществляют сбор средств для поддержания деятельности организации, — рассказала Нефедова.

Представитель ведомства пояснила, что деятельность движения «А.У.Е»* основана на криминально-экстремистской идеологии, пропагандирующей насилие, тюремные и воровские понятия, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Его участники преследуют идею борьбы с правоохранительными органами и любыми властями, а также применяют насилие к тем, кто не согласен с их идеологией.

По материалам проверки прокуратуры СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по статьям «Организация и участие в деятельности экстремистской организации» и «Финансирование экстремистской деятельности».

Ход расследования дела прокуратура Москвы взяла на контроль.

*АУЕ («Арестантский уклад един») — экстремистская организация, запрещенная в России.