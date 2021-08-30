Врачи рассказали, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19 осенью

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В осенний период у людей обостряются хронические заболевания. Также в это время россияне чаще болеют ОРВИ, гриппом и простудой. Чтобы максимально безопасно перенести вакцинацию от COVID-19 осенью, некоторым гражданам стоит предварительно пройти диспансеризацию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— У всех были разные причины, почему переносили вакцинацию на осень. Если человек себя хорошо чувствует, нужно как можно быстрее вакцинироваться. Если же подошли сроки диспансеризации, но это определенный контингент, то надо предварительно ее пройти. При обострении хронических заболеваний — это временное противопоказание к вакцинации. А если человек чувствует себя не совсем хорошо, то нужно сначала обратиться к врачу с просьбой о диспансеризации. Через терапевта все бесплатно делается, но почему-то россияне не пользуются этой возможностью, — подметил врач.

По словам Болибока, многие россияне относятся к диспансеризации как к формальной процедуре. Поэтому на приеме пациенты часто не озвучивают свои жалобы, даже если они появляются только периодически. А это, уточнил иммунолог, очень важная часть диагностики. При умалчивании неприятных симптомов врач не может назначить необходимые обследования, что порой приводит к очень печальным последствиям.

Собеседник «ВМ» высказал предположение, что из-за непривитых детей и начала учебного года осенью в России может случиться вспышка ОРВИ, не только коронавирусной инфекции. Также, добавил специалист, не исключена и высокая заболеваемость гриппом в этот период среди россиян.

Опасение о возможной вспышке ОРВИ и гриппа высказал и заслуженный врач России, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. Он посоветовал россиянам привиться и от гриппа. Специалист уточнил, что промежуток между этой вакцинацией и от COVID-19 должен быть в среднем три недели. В случае наличия противопоказаний, прописанных в инструкциях к вакцинам, уточнил Карабиненко, прививку, конечно, стоит отложить.