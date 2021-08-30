Народный календарь. Почему запрещено ходить босиком 31 августа

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31 августа Православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, пострадавших во II веке в Иллирике. В народном календаре дата получила названия Флор и Лавр — лошадники, Лошадиный праздник, Досевки.

Один из главных запретов этого дня — ходить босиком. Если пройтись ранним утром босиком по росе, можно заболеть или навести на себя порчу. Избегайте этого и ходите в обуви, чтобы в вашей жизни все было хорошо.

Запрещается в этот день ездить на лошадях и вообще эксплуатировать этих животных. Даже в древние времена люди в этот день ухаживали за лошадьми: их кормили, расчесывали и говорили им комплименты. Не стоит заниматься 31 августа конным спортом или отправляться на прогулку верхом, к добру это точно не приведет.

Не делайте ремонт в этот день. Даже незначительные ремонтные работы, например починка сломанных вещей или поклейка обоев, в этот день обречены на провал, все, что вы сделаете, не будет держаться долго. К тому же увеличивается риск получить травму или пораниться во время того, как вы делаете эту работу.

Приметы погоды:

Если день жаркий, а солнце за тучами спряталось, то будет дождь.

Багрово-красная звезда — к ветру и дождю.

Праздники:

День ветеринарного работника России

День ветеринарного работника, отмечаемый ежегодно 31 августа, появился в России в 2011 году с благословения Русской православной церкви и сначала назывался Православный день ветеринара.

Инициативная группа Российской сельскохозяйственной академии наук направила патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу ходатайство. В нем ученые мужи предложили считать день памяти святых мучеников Флора и Лавра (31 августа — по новому стилю) церковным праздником ветеринаров.

Христианская традиция определять небесных покровителей представителям разных профессий и видов деятельности уходит корнями в первые века нашей эры. У ветеринаров есть свой защитник и в католической церкви. Им принято считать святого Элигия, день памяти которого отмечается 1 декабря.

Ветеринарная медицина, или просто ветеринария, — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами.

Профессия ветеринара имеет давнюю историю. Скот во все времена был дорог крестьянам, и о нем старались заботиться, берегли его от всяческих напастей, лечили от болезней — пусть не научными, но народными методами.

Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, в зоопарках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных учебных заведений — средних специальных и высших, что говорит о популярности профессии.

Напомним, что Международный день ветеринарного врача отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля.

День блога

Идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08).

Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы. Считается, что лучше всего в этот день писать о блогах, которые расходятся со сферой обычных интересов автора, его точкой зрения и жизненной позицией, чтобы и сам пользователь, и посетители его страницы открыли для себя что-то новое.

Блогеры восприняли идею с энтузиазмом. Когда впервые 31 августа объявили праздником, в индексе Google появилось сразу 30 тысяч новых страниц. А в 2007 году в связи с этой датой начался конкурс лучших блогов Best of Blogs. В нем могут принимать участие публикации на десяти языках: английском, арабском, испанском, китайском, немецком, нидерландском, персидском, португальском, французском и русском.

На сегодняшний день блогосфера — и российская, и общемировая — это самая быстрорастущая часть интернета, которая в последнее время демонстрирует практически троекратное увеличение за год.

В мире на 2020 год 7,8 миллиарда человек и более 500 миллионов блогов в интернете, то есть примерно один блог на каждые 15 человек. Каждый месяц публикуется более 850 миллионов новых постов в блогах, т. е. 10 миллиардов постов в год.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Сквозной эфир. 31 августа. Часть 2

События:

Образован военно-политический блок Антанта

31 августа 1907 года завершился процесс оформления военно-политического блока России, Великобритании и Франции, ставшего одной из противоборствующих сторон в Первой мировой войне, известного как Антанта.

Формирование военно-политических альянсов происходило и ранее, но Франко-прусская война 1870–1871 годов серьезно изменила баланс сил в Европе. Победа Пруссии завершила объединение разрозненных германских государств в Германскую империю, создание которой было провозглашено прусским королем Вильгельмом I и канцлером Бисмарком (он и был собственно идеологом и двигателем процесса объединения германских земель) в январе 1871 года.

Предчувствуя рост противоречий между европейскими державами, первый шаг на пути формирования военно-политических блоков сделал канцлер Германии Отто фон Бисмарк. В 1879 году был заключен Австро-германский союз, положивший начало образованию блока, известного как Тройственный союз или Союз Центральных держав. Он сложился в 1882 году после присоединения к Союзу Германии и Австро-Венгрии Италии, у которой обострились отношения с Францией.

Сознавая опасность, исходящую от образовавшейся и быстро набирающей силу Германской империи, а также в противовес Тройственному союзу Франция начала искать возможных союзников, гарантировавших поддержку на случай войны с Германией. Аналогичную поддержку оказала бы своему союзнику и Франция. На этом фоне в 1891 году был создан Франко-русский союз, ставший началом формирования блока Антанта. Этот Союз был подкреплен дополнительными секретными конвенциями и договорами, подписанными между странами в 1892–1893 годах.

Санкт-Петербург переименован в Петроград

31 августа 1914 года столица Российской империи — город Санкт-Петербург — сменила свое название на Петроград. Это произошло в разгар кампании против «засилия немцев».

Для многих город на Неве в советский период был городом трех революций. Тогда же частым было и упоминание о трех именах, которые город носил в разное время: Санкт-Петербург (Петербург) — Петроград — Ленинград. Первая смена наименования, произведенная в 1914 году, стала одной из наиболее спорных в российском обществе.

Один из красивейших городов мира, основанный в 1703 году царем Петром I и названный городом Святого Петра на немецкий манер (изначально — на голландский), еще в 19 веке в ряде поэтических произведений именуется «градом Петра» и «Петроградом» на манер славянский. Однако вряд ли кто-то из русских поэтов, употребляя этот литературный оборот, предполагал, что столица Российской империи будет переименована.

Начало Первой мировой войны привело российское общество к сильному патриотическому подъему, который вылился в антинемецкие настроения, порой доходившие до крайностей. Большое число выходцев из обрусевших немецких семей занимало важные посты в политической жизни страны. Немало их находилось и на командных должностях в армии и на флоте. Этническое происхождение еще не могло стать поводом для каких-либо гонений, преследований или насмешек. Однако произошло именно так.

Донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения»

31 августа 1935 года донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения». В декабре 1935 года пленум ЦК ВКП(б) постановил превратить «стахановское движение» в движение миллионов. Оно стало основной формой социалистического соревнования и быстро охватило всю страну. Уже через несколько месяцев почти на каждом советском предприятии появились свои стахановцы.

Рабочие сами стремились в передовики. Одни — из идейных соображений, другие — ради полагающихся льгот и вознаграждений.

В 1936 году по инициативе профсоюзов стали создаваться школы стахановского опыта. В отдельных отраслях промышленности стахановцы составляли от 20 до 27 процентов всех рабочих. Активно проводились стахановские смены, дни, пятидневки, декады, месяцы, в которых участвовали целые предприятия.

«Рекорды» во многих случаях создавались искусственно. При этом никого не интересовали ни технические нормы, ни техника безопасности, ни качество продукции.

В автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана

В ночь на 31 августа 1997 года в автомобильной аварии, произошедшей в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже, погибла Диана, принцесса Уэльская, первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола.

Вместе с принцессой погиб ее друг Доди аль-Файед. Аль-Файед и водитель Анри Поль скончались на месте. Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, умерла через два часа. Ее похоронили в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове.

Причина аварии до сих пор официально не озвучена. Существует ряд версий: алкогольное опьянение водителя, необходимость уходить на большой скорости от преследований папарацци, а также различные теории заговора. Единственный выживший пассажир автомобиля Mercedes S280 с номером 688 LTV 75 — телохранитель принцессы, который получил тяжелые травмы — не помнит событий.

Она активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью. Лично посещала многих безнадежных больных в разных странах мира, вела кампании в защиту животных. Была активистом движения борьбы со СПИДом и за прекращение производства противопехотных мин.

За несколько месяцев до своей гибели принцесса без сожаления продала с аукциона в Нью-Йорке самые изысканные свои туалеты, заявив: «Одежда уже не так необходима для моей работы, как раньше». Вырученные три миллиона долларов были перечислены на благотворительность.

Родились:

1870 — Мария Монтессори (ум. 1952), итальянский педагог, первая в Италии женщина-врач.

1949 — Ричард Гир, американский актер, лауреат премии «Золотой глобус».

1951 — Алексей Учитель, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ.

1954 — Роберт Кочарян, президент Армении в 1998–2008 гг.

1961 — Сергей Челобанов, советский и российский композитор, аранжировщик, певец.

1980 — Александр Попов, российский хоккеист, чемпион мира (2012).

Именины отмечают: Георгий, Евгений, Лев, Емельян, Иларион, Григорий, Макар, Иван, Денис, Михаил.