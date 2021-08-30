Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Десять тысяч человек эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Десять тысяч человек эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 32 Карта всех событий

Десять тысяч человек, по предварительным данным, эвакуировали из бизнес-центра «Президент Плаза» из-за возгорания на подземной парковке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 30 августа.

Инцидент произошел на минус 4 этаже паркинга бизнес центра, который расположен на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1. С въезда на парковку, по словам собеседника «ВМ», идет густой дым.

Причиной происшествия послужило возгорание обшивки труб на площади 15 погонных метров, уточнил источник «ВМ». Пожар, по информации ГУ МЧС России по Москве, удалось ликвидировать в 16:20.

Видео: Telegram / Новости Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте