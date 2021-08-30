Десять тысяч человек эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре на западе Москвы

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Россия, Москва, Кутузовский проспект, 32 Карта всех событий

Десять тысяч человек, по предварительным данным, эвакуировали из бизнес-центра «Президент Плаза» из-за возгорания на подземной парковке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 30 августа.

Инцидент произошел на минус 4 этаже паркинга бизнес центра, который расположен на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1. С въезда на парковку, по словам собеседника «ВМ», идет густой дым.

Причиной происшествия послужило возгорание обшивки труб на площади 15 погонных метров, уточнил источник «ВМ». Пожар, по информации ГУ МЧС России по Москве, удалось ликвидировать в 16:20.