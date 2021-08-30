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Эксперты объяснили, почему США охотятся на граждан России за рубежом

Анна Михалюк

Политика
Эксперты объяснили, почему США охотятся на граждан России за рубежом
Фото: whitehouse

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил о том, что с 2008 года США ведут охоту за гражданами России в третьих странах для последующей экстрадиции в США. Уже известно о 50 таких случаях и их число увеличивается.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации и Максим Калинов, адвокат, юрист в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, кого могут экстрадировать на территорию США, зачем это нужно и что делать, если ты оказался в такой ситуации.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Почему США охотятся на граждан России за рубежом

— Это проблема американской экстерриториальности американского права, они подменяют собой международные органы, не признавая их. Они не признают международный уголовный суд. Эти акции можно квалифицировать как похищения. ФБР вступает во взаимодействие с тем государством, где они действуют, человек экстрадируется и судится по законам США. Примеров много, и это не только жалкие хакеры, но и сыновья должностных лиц или люди, обладающие интересной информацией. На основании полученной информации строится пресловутая гибридная война, — считает Максим Калинов.

Алексей Мухин объясняет, что подстраховаться от таких ситуаций будет трудно, но если вас арестовали, по законам США человеку полагается адвокат и переводчик. Также в судебном процессе может участвовать посольство РФ.

— Подстраховаться будет очень сложно. Есть специальное соглашение. Что касается законодательства, они используют его и привлекают людей к ответственности. В США положен адвокат и переводчик, на этом вся помощь считается оказанной. Имеет право вмешиваться в ситуацию посольство РФ, — отмечает эксперт.

Россия, в свою очередь, никогда не прибегает к подобным мерам.

— Мы подчиняемся уголовному праву. Есть протоколы, мы можем требовать экстрадицию преступника. Мы требуем либо судить его на территории государства, гражданином которого он является, либо требуем экстрадиции, — поясняет Алексей Мухин.

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