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Эксперты объяснили, как не допустить пропажи стажа из электронной трудовой

Анна Михалюк

Общество
Эксперты объяснили, как не допустить пропажи стажа из электронной трудовой
Фото: Олег Бурнаев

Пенсионный фонд России опроверг информацию о том, что из электронных трудовых книжек исчезает стаж. Оказалось, что такая проблема не выявлена, а по единственному переданному в фонд обращению информация не подтвердилась. Жительница Москвы ранее сообщала о том, что у нее в трудовой книжке пропала часть данных.

Сергей Елин, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России», и Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как защитить себя от пропажи стажа и кто сдает туда данные.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как не допустить пропажи стажа из электронной трудовой

— Стаж подтверждается отчислениями в налоговую службу, которые делает работодатель за работниками. Запись в трудовой — это одна из документальных составляющих, но если есть отчисления — это главное. Инструмент электронных трудовых книжек новый, и у любого электронного сервиса и ресурса бывают ошибки. Даже если не был передан отчет, но были отчисления, можно написать жалобу, и будет внесена корректировка в реестр, потому что основания для этого есть. Возможно, в системе нет отображений, но нестыковки в процессе функционирования этого нового способа учета будут устраняться, — рассказывает Сергей Елин.

Эксперты отмечают, что люди боятся нововведений, но обезопасить себя от утечки или мошеннических действий в Сети поможет бумажное подтверждение вашей работы.

— Мы сталкиваемся с теми же опасениями, что возникали при госучете недвижимости, когда основной формой подтверждения собственности стал электронный документ. Нечто подобное мы видим с электронными паспортами транспортных средств. Именно в связи с этим рекомендуется иметь бумажное подтверждение своего трудового стажа. Если произошел сбой, рекомендуется иметь бумажное подтверждение своего трудового стажа. Несмотря на то, что трудовая книжка — это архаизм, вы заключаете трудовой договор, а это значит, что один экземпляр есть у вас. Это подтверждение, что вы работали на этого работодателя, — объясняет Урван Парфентьев.

Специалисты подчеркивают, что в случае мошеннических действий злоумышленника быстро вычислят благодаря информационным системам.

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