«Выслеживает неделю — две»: психолог рассказала, каких детей выбирают в жертвы педофилы

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Педофилы — это психологически очень слабые люди, они ищут в жертву человека подавленного, который не сможет дать ему отпора. Об этом «Вечерней Москве» рассказала семейный и детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова. По ее словам, часто педофилы боятся агрессивных, активных и решительных детей.

— Обычно они выбирают застенчивого ребенка, который много перемещается один, без товарища, способного защитить и помочь. Педофил, как правило, выслеживает свою жертву достаточно долго — неделю или две. Если он находится в окружении ребенка, например, это учитель, то обычно две недели идет ухаживание. Он может подходить к ребенку, случайно дотрагивается до интимных зон, смотреть, будет ли реакция, защита со стороны родителей. Также педофилы могут вступать в контакт с потенциальной жертвой, что-то спрашивать. Если никакой реакции не происходит — через полторы или две недели случается нападение. Иногда бывают и внезапные инциденты, конечно, — сказала специалист.

По мнению Наумовой, если ребенок рассказывает родителям о том, что какой-то педагог или знакомый дотрагивался до него, очень важно поговорить с этим человеком. Как только родственники показывают педофилу, что настроены решительно, то он всегда отступает, уточнила специалист. Помимо этого, считает психолог, важно объяснить ребенку, что взрослый человек никогда без разрешения не может дотрагиваться до его тела. А если такое происходит, то он обязательно должен сообщить обо всем.

Также стоит обучить ребенка некоторым «хитростям». По словам собеседницы «ВМ», при необходимости малыш не должен бояться просить помощи у окружающих. Например, если незнакомец будет пытаться начать диалог или куда-то звать, следует забежать в ближайший магазин и сообщить об этом взрослым. Или на улице показать на какого-то человека и закричать «папа» или «мама». Таким образом, уверена эксперт, ребенок привлечет к себе внимание, и это должно спугнуть педофила. Эти люди трусливы, не умеют выстраивать отношения со взрослыми и боятся женщин. Как заключила психолог, из-за этого педофилы считают, что интимная связь у них возможна только с ребенком, причем за счет его унижения.