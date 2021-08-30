Психолог поделилась тремя простыми техниками повышения самооценки

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Заниженную самооценку можно попробовать поднять самостоятельно. В этом россиянам помогут три простые техники. Ими с «Вечерней Москвой» поделилась причинный психолог Юлия Синютина.

Техника «Четыре вопроса к себе»

По словам специалиста, цель этой практики — проанализировать психоэмоциональный фон и научиться поддерживать себя в напряженных ситуациях. Упражнение лучше делать три дня, фиксируя ответы в блокноте, считает психолог. Это позволит в дальнейшем наглядно наблюдать свое состояние и научиться его корректировать при необходимости.

— Поставьте в телефоне напоминания три–четыре раза в день. При включении оповещений задайте себе следующие вопросы: что я сейчас ощущаю, какие эмоции испытываю, какие у меня мысли? Когда вы почувствуете и запишете ответы, нужно спросить себя: что я могу сделать прямо сейчас, чтобы мне стало комфортнее и приятнее? Регулярно анализируя свое состояние, вы сможете отследить деструктивные эмоциональные и мысленные паттерны, научитесь прекращать действия, которые понижают самооценку, — пояснилаСинютина.

Техника «Мое окружение»

Как считает собеседница «ВМ», часто напряженность в отношениях происходит от того, что окружающие плохо влияют на нас либо негативно к нам относятся. С помощью техники «Мое окружение» можно понять, кто проявляет агрессию, манипулирует и негативно влияет на нашу самооценку.

Для этого психолог посоветовала выписать имена близких людей, с кем человек регулярно контактирует. Напротив каждого имени нужно поставить «оценку качества общения» от одного до пяти. Если кого-то из знакомых и близких россияне оценят меньше четверки, Синютина посоветовала также записать их основные реакции на вас и ваши действия. После этого стоит, конечно, сделать выводы о качестве общения с каждым человеком.

Техника «Мои цели и мечты»

Низкая самооценка и апатия нередко вызваны тем, что человек по каким-либо причинам вынужден осуществлять чужие цели и задачи, уверена собеседница «ВМ». Например, близкие навязывают вам свое понимание счастья или выгодной и эффективной жизни.

— Выпишите пять–десять основных целей. Подчеркните те, которые вам навязаны. Подумайте, как можно корректно отказаться от необходимости тратить на это свое время и силы. Еще раз перечитайте список целей и мечтаний, реализовать которые вы очень хотите. Выберите самую важную цель. Напротив каждой поставьте оценку от одного до пяти, она будет показывать, насколько вы удовлетворены реализацией. Если есть оценки ниже четырех, подумайте насколько вы сами готовы к осуществлению желаемого. Верите ли вы в то, что с вами это может случиться, — сказала причинный психолог.

Также Синютина посоветовала россиянам выписать препятствия, стоящие на пути к достижению цели и что можно предпринять для осуществления желаемого. Помимо этого, стоит визуализировать будущий образ, который будет вдохновлять. Осознание того, будто желаемое уже сбылось, придаст уверенности в себе и радости, заключила собеседница «ВМ».