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Доктор Комаровский объяснил, как научить детей есть полезные продукты

Анна Михалюк

Общество
Доктор Комаровский объяснил, как научить детей есть полезные продукты
Фото: Pixabay

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал способы, как приучить детей к правильной еде.

Первая ошибка родителей, по его мнению, — это то, что они сами несут домой неполезные продукты, употребляют их в пищу, а детей за это ругают. Второе — когда мамы и папы хотят буквально закормить малыша овощами.

— Не нужно давать огромную брокколи, начните с маленького кусочка, который будет плавать в супе, — советует врач в новом ролике на своем YouTube-канале.

Также он рекомендует вовлекать ребенка в процесс выбора правильных продуктов.

— Нужно идти в супермаркет с ребенком и сказать ему: «Без тебя я выбрать не смогу. Вот есть маленькая морковка, есть большая, а вот эта — мытая. Какая больше понравится зайчику? Может, мы купим и вместе помоем и попробуем? — советует врач.

Важно готовить вместе с ребенком, чтобы он помогал. В процессе, по мнению специалиста, мама и ребенок общаются, и у ребенка возникает пищевой интерес.

— Нужно не только готовить, но и сервировать вместе. Когда ребенок прошел через процесс сервирования и готовки, признаться себе, что получилось что-то невкусное, не хочется. Отрицание незнакомой еды у ребенка — это совершенно нормально, это инстинкты. И когда он пять раз сказал «нет», это ни о чем не говорит. Главное, ребенок должен видеть, как это едят папы и мамы. Отказ требует времени на преодоление. Важны еще и рассказы о полезной еде. Поэтому если ребенок не ест полезное, это говорит о том, что у его родителей нет времени, терпения и изобретательности.

Ранее доктор Комаровский рассказал о том, сколько белка в сутки нужно употреблять детям и взрослым.

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