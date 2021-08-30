Дмитрий Саблин: Команда Щербинки по женскому футболу отстояла спортивную славу Новой Москвы

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Победительницами турнира по женскому футболу, приуроченного к 40-летию в России регулярного чемпионата по этому олимпийскому виду спорта, стали юные спортсменки из Щербинки, сообщил депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

Первый турнир на кубок Дмитрия Саблина по женскому футболу среди девочек 9-13 лет состоялся в минувшие выходные в Троицке. Его организовал женский футбольный клуб «ЦСКА». В турнире сыграли 8 любительских команд из ТиНАО и ЗАО Москвы. Соревнования провели по стандартам ФИФА и УЕФА, адаптировав их под проведение мини-турнира.

— Ведущие спортивные клубы должны работать на земле, только так можно ждать побед. Институт клубного наставничества создаёт дополнительные условия для привлечения молодежи к занятиям спортом, участия в спортивной жизни, поможет выявлять таланты. Клубы должны работать на территориях, в детских спортивных и обычных школах, на стадионах, даже во дворах. Так сейчас работает в Новой Москве и в ЗАО наш женский футбольный клуб «ЦСКА», находя и поддерживая талантливых спортсменок, — сообщил Дмитрий Саблин.

— Для развития массового спорта нужно отдельный национальный или, как минимум, городской проект, способный объединить и людей разных поколений, а также усилия государства и общественных организаций, — отметил режиссер и общественный активист Сергей Богатов, говоря о значении таких инициатив.

Волонтер программы «Московское долголетие» Наталия Андрусенко подчеркнула важность именно массовых городских программ активного досуга.

— В эпоху всеобщей цифровизации физические нагрузки жизненно необходимы и детям, и взрослым. Вместе с уровнем жизни населения — это один из ключевых факторов здоровья нации, — заявила активистка.