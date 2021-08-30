Московским водителям напомнили о возвращении школьников с каникул

Фото: Галина Бродская / Вечерняя Москва

Активисты Южного округа провели акцию «Осторожно, дети!», цель которой – напомнить водителям о приближении нового учебного года: чтобы сохранить жизни и здоровье детей нужно быть предельно осторожными на дорогах.

Привлечь внимание решили к нерегулируемому пешеходному переходу на Кустанайской улице. Неподалеку расположено несколько школ и детских садов.

Акцию прокомментировал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

— Это лишь один пешеходный переход без светофора, а их в Москве огромное количество, поэтому вся ответственность за безопасность на таких участках дороги лежит на водителях, которые не должны гонять, надеясь на то, что им повезет, и на самих маленьких пешеходах, которые, ступая на зебру, всегда должны оглядываться по сторонам, — отметил Нифантьев.

Председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шлямина считает, что подобные акции стоит распространить на все округа столицы.

— Согласитесь, на многих улицах Москвы есть нерегулируемые переходы. Есть и такие, что расположены в непосредственной близости к школам. Еще раз напомнить водителям об их обязанностях — не будет лишним, — отметила она.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина подчеркнула, что и родителям нельзя расслабляться — их дети должны хорошо знать правила поведения на дороге и вместе со взрослыми не раз и не два пройти маршрут до школы и обратно.

Ранее активисты Южного округа провели для детей урок безопасности дорожного движения. Дети учились соблюдать правила и переходить дорогу на оживленном перекрестке рядом со школой на пересечении Задонского проезда и улицы Красный луг, где жители добились установки светофора. В соответствии с принятым решением Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы светофор должен появиться в четвертом квартале текущего года.