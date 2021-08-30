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Названы самые востребованные навыки, которые стоит освоить до 30 лет

Марина Найденкова

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Общество
Названы самые востребованные навыки, которые стоит освоить до 30 лет
Фото: pixabay.com

Современный мир требует от человека различных знаний и навыков, которые помогут ему реализоваться и построить успешную карьеру. Человеку до 30 лет стоит осваивать умения в цифровой сфере, навыки коммуникации, а также получать знания в области искусственного интеллекта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ректор «Университета 2035» Нина Яныкина.

— Наибольшую востребованность со стороны работодателей сегодня приобретают цифровые навыки. Неважно, сколько вам лет и в какой отрасли вы работаете. Если вы хотите быть профессионально успешным, нужно осваивать знания, умения и навыки в сфере цифры. Для молодых людей сегодня это абсолютный must have, — сказала собеседница «ВМ».

По ее словам, не менее важную роль играют и так называемые мягкие навыки. Если человек хочет стать эффективным специалистом, то ему, независимо от сферы деятельности, следует развивать в себе навыки планирования, управления собственным временем и готовность к неопределенности.

— Даже если вы разработчик и кажется, что для вас главное — hard skills, — это не совсем так. Без умения работать в команде и коммуникативных навыков вам будет сложнее развиваться профессионально, — добавила Яныкина.

Что касается областей знаний и технологий, на которые следует обратить внимание, то это в первую очередь технологии искусственного интеллекта и работы с данными. Искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы жизни и профессиональной деятельности — начиная от IT и заканчивая системой образования и здравоохранения, а управленческие решения все чаще принимаются на основе данных.

— Поэтому важно иметь хотя бы базовые знания в этих сферах, — заключила собеседница «ВМ».

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