Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Международный фестиваль «Большой океан» состоится на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Международный фестиваль «Большой океан» состоится на ВДНХ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главная выставка страны с 2 по 5 сентября приглашает жителей и гостей столицы на первый международный фестиваль «Большой океан». Посетители смогут увидеть показательные заезды и принять участие в тест-драйвах по 11 видам водного спорта от чемпионов России и мира. Кроме того, вниманию публики будут представлены интерактивные выставки «Антарктида. В объятиях ледяного континента» и «Планета океан», VR-дайвинг в формате 5D и световое шоу дронов.

В рамках фестиваля пройдет выставка, посвященная водному спорту и туризму, где производители представят свою продукцию, а школы обучения водным видам спорта расскажут об услугах. Здесь же с помощью VR-очков можно рассмотреть обитателей Мирового океана и Южного полюса. В павильоне установят два бассейна — для пробных погружений с аквалангом и VR-дайвинга.

Участники фестиваля смогут узнать о водных обитателях и их роли в мировой экосистеме, выбрать хобби, забронировать авторское путешествие в любую точку планеты. Здесь можно будет узнать, как научиться понимать животных и взаимодействовать с ними, наслаждаться красотой планеты в поездках и не разрушать ее и что может сделать каждый для сохранения океана.

На 4-м Каменском пруду ежедневно можно увидеть показательные выступления по электроскейтам, электрофойлу, акваскипперу. 3 сентября состоится лазерное шоу дронов и светодиодное электрофойл-шоу.

В программе также выступления диджеев, фотозоны, розыгрыши. Завершится фестиваль 5 сентября концертом кавер-группы The Krispy Krab.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте выставки.

Читайте также:
ФестивалиВодаВДНХ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте