Международный фестиваль «Большой океан» состоится на ВДНХ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главная выставка страны с 2 по 5 сентября приглашает жителей и гостей столицы на первый международный фестиваль «Большой океан». Посетители смогут увидеть показательные заезды и принять участие в тест-драйвах по 11 видам водного спорта от чемпионов России и мира. Кроме того, вниманию публики будут представлены интерактивные выставки «Антарктида. В объятиях ледяного континента» и «Планета океан», VR-дайвинг в формате 5D и световое шоу дронов.

В рамках фестиваля пройдет выставка, посвященная водному спорту и туризму, где производители представят свою продукцию, а школы обучения водным видам спорта расскажут об услугах. Здесь же с помощью VR-очков можно рассмотреть обитателей Мирового океана и Южного полюса. В павильоне установят два бассейна — для пробных погружений с аквалангом и VR-дайвинга.

Участники фестиваля смогут узнать о водных обитателях и их роли в мировой экосистеме, выбрать хобби, забронировать авторское путешествие в любую точку планеты. Здесь можно будет узнать, как научиться понимать животных и взаимодействовать с ними, наслаждаться красотой планеты в поездках и не разрушать ее и что может сделать каждый для сохранения океана.

На 4-м Каменском пруду ежедневно можно увидеть показательные выступления по электроскейтам, электрофойлу, акваскипперу. 3 сентября состоится лазерное шоу дронов и светодиодное электрофойл-шоу.

В программе также выступления диджеев, фотозоны, розыгрыши. Завершится фестиваль 5 сентября концертом кавер-группы The Krispy Krab.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте выставки.