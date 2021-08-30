Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ремонт Бабаевской шоколадной фабрики в столице завершится к 2023 году

Виктория Сикерина

Город
Ремонт Бабаевской шоколадной фабрики в столице завершится к 2023 году
Фото: NECHAEVA

Реставрацию Бабаевской шоколадной фабрики в Москве планируют завершить к 2023 году. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее в здании на Малой Красносельской улице облагородили дворовой фасад и крышу. Реставрация главного фасада продолжается в настоящее время.

— В этом и следующем году реставрационные работы на объекте будут продолжены, и в конце 2022 года комплексные реставрационные работы будут полностью завершены, — заявил глава ведомства.

По его словам, оригинальный цвет фабрики зеленый, поэтому фасады будут выполнены именно в этом оттенке. Зеленым здание было в 1902 году по проекту архитектора Бориса Шнауберта. Алексей Емельянов отметил, что Мосгорнаследие всегда старается сохранить исторический облик объекта.

В отреставрированной Бабаевской фабрике появится еще один музей шоколада, а также общественные зоны, передает РИА Новости.

— Это еще обсуждается, но точно будет открытый для города объект, — добавил Алексей Емельянов.

В понедельник, 23 августа, пресс-служба Московской городской епархии сообщила, что Мосгорнаследие отреставрирует старинный храм Космы и Дамиана в центре Москвы.

Читайте также:
МоскваМосгорнаследиереставрация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте