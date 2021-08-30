Ремонт Бабаевской шоколадной фабрики в столице завершится к 2023 году

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Реставрацию Бабаевской шоколадной фабрики в Москве планируют завершить к 2023 году. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее в здании на Малой Красносельской улице облагородили дворовой фасад и крышу. Реставрация главного фасада продолжается в настоящее время.

— В этом и следующем году реставрационные работы на объекте будут продолжены, и в конце 2022 года комплексные реставрационные работы будут полностью завершены, — заявил глава ведомства.

По его словам, оригинальный цвет фабрики зеленый, поэтому фасады будут выполнены именно в этом оттенке. Зеленым здание было в 1902 году по проекту архитектора Бориса Шнауберта. Алексей Емельянов отметил, что Мосгорнаследие всегда старается сохранить исторический облик объекта.

В отреставрированной Бабаевской фабрике появится еще один музей шоколада, а также общественные зоны, передает РИА Новости.

— Это еще обсуждается, но точно будет открытый для города объект, — добавил Алексей Емельянов.

В понедельник, 23 августа, пресс-служба Московской городской епархии сообщила, что Мосгорнаследие отреставрирует старинный храм Космы и Дамиана в центре Москвы.