Врач предложил тестировать старшеклассников на COVID-19 при проявлении симптомов

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Студенты и старшеклассники должны тестироваться на коронавирус при проявлении симптомов заболевания. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в понедельник, 30 августа.

— Тестирование старшеклассников и студентов, если у них есть малейшие проявления (инфекции — прим. «ВМ») — боль в горле, насморк, расстройство стула, должно проводиться обязательно, — рассказал специалист.

Студенты и старшеклассники выделяют то же количество вируса, что и взрослые, поэтому могут быть опасны для преподавателей и друг друга, рассказал Тимаков в эфире телеканала «Москва 24».

30 августа заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ПЦР-тест на COVID-19 не будут требовать у детей в образовательных учреждениях столицы. Она добавила, что дети с симптомами простуды и температурой, а также контактировавшие с заболевшими коронавирусом допускаться в детские сады и школы не будут.

Информация о контакте с больными COVID-19, по словам заммэра, сразу же поступает в образовательное учреждение. При этом она отметила, что новый учебный год в столице начнется с минимальными мерами безопасности от вируса. Около 77 процентов учителей и сотрудников детских садов и школ привились от COVID-19, заключила заммэра.