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Павел Дуров объяснил, почему ежегодно человечество становится менее свободным

Виктория Сикерина

Общество
Павел Дуров объяснил, почему ежегодно человечество становится менее свободным
Фото: www.instagram.com/ @durov/ официальный аккаунт Павла Дурова в Instagram

Свобода с каждым годом все больше и больше покидает человечество, что подтверждают многочисленные исследования. Такое мнение высказал в понедельник, 30 августа, Павел Дуров, создатель «ВКонтакте» и Telegram.

По его словам, крупные компании Apple и Google вводят цензуру на приложения и информацию в смартфонах пользователей. При этом Visa и Mastercard вводят ограничения на приобретение определенного количества тех или иных товаров и услуг. Дуров отметил, что 20 лет назад таких явлений не наблюдалось.

— С каждым годом мы отдаем все больше власти и контроля над нашей жизнью горстке безответственных руководителей корпораций, которых мы не выбирали, — заявил предприниматель в своем Telegram-канале.

Дуров отметил, что в настоящий момент смартфоны и камеры наружного наблюдения в городах используются для слежения. Несмотря на это, многие люди продолжают афишировать личные данные и предоставлять их крупным корпорациям.

Однако обернуть ситуацию в другую сторону некому. Творческие, активные и умные бизнесмены заняты производством цифрового контента. Остальные, по мнению Дурова, из-за обилия технологий не способны уже думать критически, передает телеканал «360».

В мае 2021 года дети Павла Дурова впервые оказались в списке самых богатых наследников Forbes. Состояние основателя «ВКонтакте» и Telegram на 15 апреля 2021 года оценили в 17,2 миллиарда долларов. У него двое детей, и каждый из них в будущем может получить по 8,6 миллиарда.

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