Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря отреставрируют к 2023 году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Крестьянская площадь, 10 Карта всех событий

Спасо-Преображенский собор, расположенный в Новоспасском монастыре, отреставрируют к 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала года город провел более 40 закупок на выполнение работ по сохранению зданий и сооружений, относящихся к объектам культурного наследия. Сейчас объявлен конкурс на реставрацию Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря, который является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит в течение 380 дней с момента заключения контракта провести реставрационные работы в храме, а также привести в порядок вход в усыпальницу Романовых, — приводит слова Ефимова официальный сайт мэра Москвы

Участники конкурса должны будут соответствовать особым требованиям, так как собор обладает охранным статусом.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что подать заявку смогут те компании, которые имеют опыт по реставрации объектов культурного наследия.

Начальная цена контракта составляет около 172 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 10 сентября.

Победитель конкурса восстановит фресковую живопись на закомарах, отреставрирует первоначальную кирпичную кладку и демонтирует поздние перегородки и фальшстены.

Новоспасский монастырь расположен в центре столицы по адресу Крестьянская площадь, дом 10. Он является вторым по величине православным храмом Москвы. Здание было заложено еще при Иване III в 1491 году, однако современный облик начало приобретать только после прихода к власти Романовых — каменный собор должен был стать усыпальницей царской семьи.