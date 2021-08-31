Столичные библиотеки проведут акцию «Первоклассный читатель»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 1 сентября по 31 октября для столичных первоклассников, их родителей и учителей библиотеки Москвы проведут акцию «Первоклассный читатель», которая пройдет в онлайн- и офлайн-форматах.

— Участникам «Первоклассного читателя» представится шанс узнать, какие возможности дает современная библиотека маленьким читателям и взрослым наставникам. В библиотеке можно не только бесплатно прочесть новую книгу, поучаствовать во встречах с писателями или поработать в интернете, все это москвичам стало уже привычным и знакомым, но кроме того, школьники могут записаться на развивающие занятия, а также в кружки и студии, — рассказали в пресс-службе Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Мосразвитие».

1 сентября на странице акции «Первоклассный читатель» опубликуют список доступных занятий и кружков, а также списки рекомендуемой литературы, подготовленные специалистами Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара.

В него вошли книги, рассказывающие, сколько удовольствия может подарить чтение. Например, «Любимая книжка Чарли Кука» Джулии Дональдсон и «Почитай мне книжку!» Бенедикта Карбонейла.

Список для родителей включает книги о психологии и воспитании. Среди них — «Школьники «ленивой мамы» Анны Быковой, «Вертикальный прогресс. Как сделать так, чтобы дети полюбили школу» Дмитрия Чернышева, «Как легко учиться в младшей школе! От 7 до 12» Шамиля Ахмадуллина и другие, пишет официальный сайт мэра Москвы