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Сколько капитала можно вложить в «безумные инвестиции»

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Сколько капитала можно вложить в «безумные инвестиции»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Покупать криптовалюту, заниматься алгоритмической торговлей и совершать прочие инвестиции можно, но стоит придерживаться одного правила: сумма вложений не должна превышать пять процентов от всего капитала. Тогда даже в случае неудачи потери будут некритичны. Более того, они добавят «нужную концентрацию азарта». Этим и другими советами с «Вечерней Москвой» поделился руководитель финансовой компании Алексей Лашко.

Специалист также порекомендовал россиянам десять процентов от дохода «платить себе завтрашнему». Эти деньги стоит откладывать на что-то значимое. Хоть поначалу, уточнил собеседник «ВМ», будет казаться, что это незначительная ежемесячная сумма, через какое-то время человек увидит ощутимые сбережения.

— Помните одно важное правило: «Сохранить важнее, чем заработать на деньгах». Поэтому еще одно правило — нужно вовремя платить по всем обязательствам. Это все про защищенность и ответственность: вас не выселят на улицу за накопленные долги, дети пойдут в хорошую школу и не упустят детство, а вы почувствуете себя надежным и ответственным гражданином общества, — добавил Лашко.

Четвертый совет от руководителя финансовой компании — оставшиеся деньги стоит «заплатить себе сегодняшнему». То есть потратить их на курсы повышения квалификации, какое-то полезное обучение. Так мы обеспечиваем себе возможность зарабатывать больше уже сегодня, быть полезным для сообщества, пояснил эксперт.

По мнению Лашко, не стоит забывать и про поддержку эмоционального и физического здоровья. Поэтому необходимо своевременно тратить деньги на лечение зубов, прохождение диспансеризации, восстановление психической работоспособности, фитнес и отпуск. Выполнение всех пяти правил поможет россиянам избавиться от страха форс-мажоров, не допустить просрочек по кредитам, продуктивно работать и тратить энергию, заключил собеседник «ВМ».

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