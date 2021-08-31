Астрологи назвали знаки зодиака, которым стоит попытать удачу в лотерее

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Существуют три знака зодиака, которым везет на сегодняшний момент больше, чем другим. Астрологи рассказали, кому из представителей зодиакального круга стоит участвовать в лотерее.

Удача всегда на стороне Овнов. Астрологи советуют им принимать участие в лотереях с настроем на позитив и с верой в счастливый билет. Это поможет Овнам приблизиться к выигрышу.

Весы любят верить в удачу, поэтому она часто улыбается им в ответ. Представители данного знака зодиака не останутся в минусе, купив один лотерейный билет. Весы будут встречать на своем пути небольшие призы, но миллионерами они стать не смогут.

Раки опасаются участвовать в лотереях, так как не любят рисковать. Однако астрологи советуют им не бояться испытывать удачу. Так, Раки выигрывают почти треть крупных сумм на первых этапах игры, пишет ФАН.

В понедельник, 30 августа, астролог Ольга Стелла дала прогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября. Она объясняет, что именно в этот период, когда осень сменяет лето, люди особенно прочувствуют скоротечность времени.

До этого астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет успех в сентябре 2021 года. Также она предупредила, чего стоит ждать всем знакам в первый месяц осени.