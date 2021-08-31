День знаний: врач дал советы, как провести первое сентября без вреда для здоровья

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До начала нового учебного года остался один день. Накануне Дня знаний главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Эльмира Каширина рассказала «Вечерней Москве», как провести первый день в школе безопасно для здоровья.

— Эльмира Агасалимовна, как выстроить план первого сентября, чтобы не навредить здоровью?

— Как правильно подготовить ребенка к первому дню учебного года зависит от того, в какой класс он идет. Старшеклассники уже имеют представление о Дне знаний и ждут встречи с друзьями и учителями. Они готовы к школьному распорядку. Поэтому большое внимание следует уделить ребенку, который идет в 1 класс. Для него это новое событие и большой стресс. Первоклассник полностью меняет коллектив, у него будет другой распорядок дня, к нему будут предъявляться новые требования. Следует за 2 недели до 1 сентября подготовить ребенка. Выстроить режим, таким образом, чтобы каждый день на 10-15 минут раньше будить малыша. Необходимо уделить особое внимание рабочей зоне школьника, она должна быть хорошо освещена, мебель подобрана по росту ребенка.

— Есть ли отличия в советах для младшеклассников и старшеклассников?

— Безусловно есть. Ребенок, на первом году обучения теряет до 50% физической активности. А что такое движение для ребенка? Это выработка эндорфинов и фактор правильного роста мышц и развития скелета. Конечно, каждый родитель хочет сделать всё для своего ребенка, и старается нагрузить школьника дополнительными интеллектуальными занятиями, но в младших классах лучше отдать предпочтение спортивным занятиям, чтобы сформировать правильным мышечный корсет и не допустить нарушения осанки. По многим наблюдениям ученых, дети, которые регулярно занимаются спортом, имеют лучшие показатели успеваемости в школе.

— Как с точки зрения здоровья провести вечер накануне? Вредно ли поздно ложиться, собираясь в учебную организацию?

— Полноценный сон очень важен для ребенка. Накануне 1 сентября, ровно, как и в другие дни, нужно обеспечить ребенку здоровый сон. Для этого лечь спать необходимо не позднее 9.30. За 3 часа до сна следует исключить просмотр телевизора, взаимодействие с любыми гаджетами. Именно экраны электронных устройств изучают синий спектр света, который воспринимается мозгом как дневной свет.Он запускает механизм бодрствования. Нарушается не только засыпание, но и качество сна. В таком режиме полноценного отдыха не получится, утром ребенок будет чувствовать сонливость и раздражительность.

— Первоклассника нужно подготовить к 1 сентября психологически. Рассказать, как пройдет день и что нового ребенок увидит и узнает. Как выбрать одежду с точки зрения здоровья?

— Существуют нормативные требования к одежде ребенка. Ткани, из которых изготовлено платье или костюм преимущественно должны иметь натуральный состав. Это может быть хлопок, лен, шерсть. Однако не стоит брать одежду из 100% натуральных тканей. У них тоже есть ряд недостатков. Такие изделия меньше носятся и мнутся. Даже непродолжительное время носки может испортить внешний вид.

Современные ткани с небольшим добавлением синтетики используются при пошиве школьной формы, их состав не должен превышать 35%. Нательное белье и подкладка одежды должны быть изготовлены полностью из натуральных тканей.

Одежда не должна стеснять движения ребенка, также, как не должна иметь крупной фурнитуры. Особое внимание нужно уделить подбору обуви. Она тоже должна быть изготовлена из натуральных материалов и быть по размеру. Не стоит «донашивать» обувь за другими детьми. У малышей могут быть особенности развития или проблемы со стопами, которые не заметны родителям, но они могут негативно отразиться на формировании стопы вашего ребенка.

— Как лучше отпраздновать начало нового учебного года? Что можно поставить на праздничный стол? Можно ли старшеклассникам выпить малую дозу шампанского в честь праздника?

— В каждой семье есть своя традиция как праздновать «День знаний». Из угощений следует отдавать предпочтение простой пище и простой обработке продуктов, а именно варке и запеканию. Следует исключить жирные и острые продукты, убрать соусы и традиционную выпечку. Помимо мяса и рыбы поставьте на стол ягоды и фрукты, орехи и овощи. Осень дарит разнообразие, стоит этим воспользоваться. Не забывайте про арбузы и дыни. Это еще и большое поле для совместного творчества, с детьми можно вырезать фигуры из арбузных корок. От алкоголя, безусловно, нужно отказаться полностью.

—Насколько активно с точки зрения здоровья нужно провести этот день?

— Вторую половину дня отдайте прогулкам на воздухе, обязательно поинтересуйтесь как прошел день в школе, что понравилось. В целом физическая активность может соответствовать обычной активности в другие дни.Постарайтесь дать возможность ребенку заняться его любимым делом, ведь в этот день у него было много впечатлений.

— Можно ли в этот праздничный день нарушить режим и поздно лечь спать, поздно задержаться за праздничным столом? Как правильнее всего завершить день?

— Не стоит нарушать режим даже 1 сентября. Ребенку необходимо настраиваться на учебный год и привыкать к распорядку дня. Многие 1 сентября надевают новую форму и обувь, обязательно поинтересуйтесь у школьника насколько они были удобными. Возможно, понадобится отрегулировать ремешок, лямки рюкзака или сумки. Разрешите ребенку общение с друзьями, обмен впечатлениями поможет влиться в атмосферу учебного года.

Будьте внимательны к своим детям, уделяете им больше внимания, и тогда они будут здоровы. Не болейте.